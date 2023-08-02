Минобороны будет судиться с Госаудитслужбой из-за решений по поставщикам
Проблема с решением Госаудитслужбы (ГАСУ) о признании всей прибыли всех поставщиков Минобороны "убытками государства" не решена
Об этом сообщила член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая на своей странице в Фейсбуке.
Она отметила, что правительство планировало решить юридическую коллизию, возникшую из-за отсутствия термина "прибыль" в подзаконных правительственных актах, приняв новое постановление 736. Однако после публикации этого документа, стало очевидно, что нивелировать искусственно созданную ГАСУ проблему не удалось. Это публично признал министр обороны Алексей Резников и сообщил, что его ведомство будет оспаривать решение государственного аудита в судебном порядке.
"Кабмин действительно считает, что Минобороны во время войны больше нечем заняться, кроме как судиться с Кабмином?", - написала Яровая.
Она подчеркнула, что из-за этого в обеспечении армии по отдельным направлениям возник коллапс, а от своевременного обеспечения ВСУ напрямую зависит обороноспособность государства.
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