Об этом сообщает минобороны Великобритании.

"Приблизительно с 23 июня 2023 года украинские силы почти наверняка возобновили развертывание личного состава на восточном берегу реки Днепр в Херсонской области, вблизи разрушенного Антоновского моста", - говорится в отчете.

Также британская разведка обращает внимание на то, что бои на восточном берегу Днепра у моста усилились с 27 июня 2023 года.

"В состав обороняющихся российских войск входят подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии России, входящей в состав Днепровской группы войск (ДГВ)", - рассказали в министерстве.

При этом в последние недели Россия, вероятно, передислоцировала элементы Днепровской группы войск, защищающих берег Днепра, для усиления Запорожского направления.

"Боевые действия вокруг головы моста почти наверняка осложнены затоплением, разрушением и остатками грязи в результате обрушения Каховской дамбы 6 июня 2023 года", - добавляется в сообщении.