Минобороны Британии: ВСУ усилили давление на армию РФ на левобережье Херсона
ВСУ увеличили давление на российские оккупационные войска на левобережной части Херсонщины вблизи разрушенного Антоновского моста, при этом РФ вынуждена привлечь часть своих подразделений для обороны в Запорожском направлении
Об этом сообщает минобороны Великобритании.
"Приблизительно с 23 июня 2023 года украинские силы почти наверняка возобновили развертывание личного состава на восточном берегу реки Днепр в Херсонской области, вблизи разрушенного Антоновского моста", - говорится в отчете.
Также британская разведка обращает внимание на то, что бои на восточном берегу Днепра у моста усилились с 27 июня 2023 года.
"В состав обороняющихся российских войск входят подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии России, входящей в состав Днепровской группы войск (ДГВ)", - рассказали в министерстве.
При этом в последние недели Россия, вероятно, передислоцировала элементы Днепровской группы войск, защищающих берег Днепра, для усиления Запорожского направления.
"Боевые действия вокруг головы моста почти наверняка осложнены затоплением, разрушением и остатками грязи в результате обрушения Каховской дамбы 6 июня 2023 года", - добавляется в сообщении.
- В пятницу, 30 июня, администрация Байдена признала , что ранние этапы контрнаступления Украины продолжаются медленнее, чем они ожидали. Однако США будут дальше помогать Украине.
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