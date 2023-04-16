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Минобороны Британии указало на очередное свидетельство "междусобной борьбы" в РФ из-за войны против Украины

16 апреля, 2023 воскресенье
09:25
Война с Россией Русские военные

К участию в войне в Украине снова вернулся российский генерал-полковник, командующий воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, которого в начале года с этого поста уволил начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов

Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании.

Командующий российским корпусом воздушно-десантных войск (ВДВ) Теплинский "с большой вероятностью вернулся на главную роль в Украине", отмечается в обзоре.

"Теплинский, вероятно, является одним из немногих российских генералов высшего ранга, широко уважаемым рядовыми военнослужащими. Его недавняя бурная карьера свидетельствует о сильной напряженности между группировками в российском Генеральном штабе по военному подходу России в Украине", - считают в британской разводе.

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Там, в частности, добавляют, что роль Теплинского вряд ли ограничится лишь подразделениями воздушно-десантных войск, "но он, вероятнее всего, будет способствовать укреплению традиционной роли корпуса как элитного войска".

Также сообщается, что в последние дни силы российских ВДВ снова начали играть ключевую роль в битве за Бахмут и, вероятно, взяли на вооружение систему ТОС-1А "Солнцепек" с термобарическими пусковыми установками ТОС-1А в Кременной секторе.

  • 15 апреля сообщалось , что на территории России вводится единый реестр военнообязанных и электронных повесток, что свидетельствует о подготовке Кремля к длительной войне против Украины.
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