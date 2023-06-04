Минобороны Британии: У российских властей паранойя из-за сине-желтого цвета
Министерство обороны Великобритании заявляет, что строгие ограничения в связи с полномасштабной войной против Украины в России привели к тому, что любая символика с желтым и синим цветом вызывает резкую реакцию и запрещается
Об этом стало известно из воскресного осмотра разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании.
Стало известно, что некоторые российские силовые структуры на местном уровне, вероятно, так объясняют "драконовское российское законодательство военного времени", что публичная демонстрация сине-желтой символики запрещена, поскольку может свидетельствовать о скрытой поддержке Украины.
Британская разведка приводит пример, когда 9 мая 2023 года работник дома престарелых был арестован после того, как надел сине-желтую куртку на работу.
"Недавно в Волхове под Санкт-Петербургом военнослужащие Национальной гвардии России арестовали 22-летнего мужчину за демонстрацию сине-желтого флага, который, как выяснилось впоследствии, является флагом Воздушно-космических сил России", – говорится в обзоре.
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Также по мнению представителей британской разведки, эти репрессии подчеркивают неуверенность "параноидального российского официоза" относительно того, что допустимо и считается допустимым во все более тоталитарной системе.
"Критика арестов прозвучала с неожиданной стороны – ультранационалистической, провоенной Либерально-демократической партии. Ее собственная символика содержит желтый цвет на синем фоне", – отметили авторы обзора.
- 30 мая руководитель оборонной разведки Адриан Берд заявил , что Великобритания считает своей главной угрозой до 2030 года Россию, а после этого вызовом для страны станет Китай.
- 1 июня Британия в ОБСЕ заявила, что террористические ракетные и дроновые удары РФ по украинским городам не компенсируют поражение российской армии на поле боя и не заставят партнеров прекратить поддерживать Украину.
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