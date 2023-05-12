Минобороны Британии: Россия считает крылатые ракеты ключевым оружием для срыва контрнаступления ВСУ
Британская разведка считает, что Россия рассматривает крылатые ракеты как ключевой потенциал для нанесения ударов вглубь Украины для срыва контрнаступления ВСУ
Об этом в twitter сообщило Министерство обороны Британии.
Сообщается, что в ночь на 9 мая 2023 г. корабли Черноморского флота РФ выпустили по территории Украины восемь ударных крылатых ракет для удара по наземным целям типа "Калибр". С 9 марта 2023 г. это было лишь второе использование этих ракет ВМС России.
Добавляется, что до марта 2023 г. ВМФ России неоднократно запускал эти ракеты.
"Россия, вероятно, временно приостановила использование этого оружия, поскольку хотела восстановить свои резервные запасы. В краткосрочной перспективе Россия, вероятно, рассматривает крылатые ракеты (LACM) как ключевой потенциал, чтобы нанести удар вглубь Украины и сорвать ожидаемые украинские контрнаступления", – говорится в сводке.
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Однако, по оценкам британской разведки, в более стратегическом плане РФ также считает, что "калибры" и другие крылатые ракеты играют немаловажную роль в любом гипотетическом конфликте с НАТО.
Отмечается, что то, как использовать это дефицитное и дорогостоящее оружие – одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкиваются российские командиры, потому что война в Украине длится гораздо дольше, чем они изначально планировали.
- К утру 9 мая на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В Киевской области ПВО сбило 15 вражеских ракет : в Голосеевском и Шевченковском районах столицы зафиксировали падение обломков, также они есть в области. А Черкасскую область атаковала двумя ракетами.
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