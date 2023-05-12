Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Минобороны Британии: Россия считает крылатые ракеты ключевым оружием для срыва контрнаступления ВСУ

Минобороны Британии: Россия считает крылатые ракеты ключевым оружием для срыва контрнаступления ВСУ

12 мая, 2023 пятница
11:51
Война с Россией

Британская разведка считает, что Россия рассматривает крылатые ракеты как ключевой потенциал для нанесения ударов вглубь Украины для срыва контрнаступления ВСУ

Об этом в twitter сообщило Министерство обороны Британии.

Сообщается, что в ночь на 9 мая 2023 г. корабли Черноморского флота РФ выпустили по территории Украины восемь ударных крылатых ракет для удара по наземным целям типа "Калибр". С 9 марта 2023 г. это было лишь второе использование этих ракет ВМС России.

Добавляется, что до марта 2023 г. ВМФ России неоднократно запускал эти ракеты.

"Россия, вероятно, временно приостановила использование этого оружия, поскольку хотела восстановить свои резервные запасы. В краткосрочной перспективе Россия, вероятно, рассматривает крылатые ракеты (LACM) как ключевой потенциал, чтобы нанести удар вглубь Украины и сорвать ожидаемые украинские контрнаступления", – говорится в сводке.

Читайте также: Российская армия держит в Черном море восемь кораблей, ракетоносителей среди них нет

Однако, по оценкам британской разведки, в более стратегическом плане РФ также считает, что "калибры" и другие крылатые ракеты играют немаловажную роль в любом гипотетическом конфликте с НАТО.

Отмечается, что то, как использовать это дефицитное и дорогостоящее оружие – одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкиваются российские командиры, потому что война в Украине длится гораздо дольше, чем они изначально планировали.

  • К утру 9 мая на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В Киевской области ПВО сбило 15 вражеских ракет : в Голосеевском и Шевченковском районах столицы зафиксировали падение обломков, также они есть в области. А Черкасскую область атаковала двумя ракетами.
оружие
военные силы Украины
Военные новости
наступление ВСУ
Читайте также:
11 мая, 2023 четверг
На временно оккупированные территории юга Украины зашли росгвардейцы: будут бороться с партизанами
технології
9 мая, 2023 вторник
Все технологии, которые создавались в Украине, оказались в Китае, - доктор технических наук Лось
євробачення 2013
12 мая, 2023 пятница
Определились все финалисты Евровидения-2023
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.32
    Покупка 37.32
    Продажа 37.88
  • EUR
    Покупка 40.7
    Продажа 41.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
12 мая
13:52
Китай воспользуется поражением России в войне, - Боррель
13:32
Медучреждения на временно оккупированных территориях Луганской области не справляются с наплывом раненых россиян
13:11
Кемаль Киличдароглу
Кандидат в президенты Турции Киличдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы. В Кремле ответили
13:09
Заседание Ставки: Сырский доложил об успехах сил обороны, обсудили темпы обеспечения техникой и боеприпасами новых бригад
12:53
Американский ютюбер признался, что умышленно разбил самолет, чтобы набрать больше просмотров
12:51
Паводок в Киеве: уровень воды в Днепре снизился на 21 см и дальше падает
12:32
Резников протестовал украинские танки "Оплот" и сообщил, что Минобороны закажет их для ВСУ
12:30
Украина получила $132 млн от Всемирного банка для поддержки сельского хозяйства
12:20
Экс-министра образования Табачника разоблачили на сотрудничестве с ФСБ и кадыровцами
12:12
Вышел трейлер новой части сериала "Ходячие мертвецы"
12:02
OPINION
Обмен Богуслаева умножит безнаказанное зло
11:57
Президент Литвы заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе обсудят возможность членства Украины в Альянсе
11:53
Не только F16, но и F35: о чем говорил Порошенко с производителями оружия в Афинах
11:45
В Литве вслед за Польшей предложили переименовать Калининград и область
11:28
Пять стран ЕС призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года
11:16
Наводили российские ракеты на локации Сил обороны в Краматорске: СБУ задержала двух коллаборантов
11:12
Минобороны о работе ПВО: за более чем 2 месяца ни одна ракета или беспилотник не достигли цели в Киеве
10:59
Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину и Россию: будет говорить о путях преодоления "кризиса"
10:53
Российская армия держит в Черном море восемь кораблей, ракетоносителей среди них нет
10:38
В Беларуси заявили о попытке нападения на военных, охраняющих госграницу
10:33
В Москве загорелся завод, где производят двигатели в МиГ. В области горят склады вблизи ТЭЦ
10:28
Обновлено
Зеленскому отказали в выступлении во время финала Евровидения, чтобы "не политизировать конкурс"
10:26
Эксклюзив
ракета Storm Shadow
Storm Shadow — это первая ракета, которая проверит реальные возможности российского ПВО, — Згурец
10:24
Курс валют на 12 мая: евро подешевел
10:22
Оккупанты обесточили угольную шахту в Донецкой области. Без света остается часть потребителей в 6 областях
10:10
Около 700 тыс. украинцев работают в ЕС, еще 450 тыс. учатся в школах и университетах, - еврокомиссар
10:07
OPINION
Когда закончится война?
09:57
Польский сенат принял резолюцию о вступлении Украины в НАТО
09:41
Воюющие группировки Судана согласились защищать гражданское население
09:29
Обновлено
Маск заявил, что уходит с должности гендиректора Twitter. СМИ назвали вероятное имя нового руководителя
09:23
Эксклюзив
В Мелитополе коллаборанты инсценируют покушения на себя, - мэр Федоров
09:20
Парламент Швейцарии рекомендует разрешить реэкспорт военной техники и оружия
09:12
Энтони Блинкен
Блинкен: Америка и партнеры готовы пополнить пробелы в вооружении Украины
09:07
Эксклюзив
Николаевщина в списке лидеров-должников по оплате тарифов: люди не хотят платить за техническую воду, как за питьевую, - депутат облсовета
08:59
Канада
Канада планирует ввести санкции против коррупционеров и нарушителей прав человека в Молдове
08:56
За прошедшие сутки враг гнал по трем районам Харьковщины: четыре человека ранены, повреждены дома, админздание, коммунальный транспорт
08:51
Несмотря на наличие оружия у захватчиков, ВСУ на этой неделе не потеряли ни одной позиции в Бахмуте и нанесли большие потери РФ, - Маляр
08:19
Россияне за прошедшие сутки совершили 80 обстрелов Херсонщины: один человек погиб, четверо получили ранения
08:14
Утром в центре Мелитополя раздался сильный взрыв, - Федоров
08:14
В МИД Эстонии призвали на предстоящем саммите НАТО предоставить Украине "дополнительные шаги" к членству
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV