Минобороны Британии: Россия провалила "зимнюю войну" против украинской энергосистемы
Кампания России по серьезной деградации энергосистемы Украины на протяжении зимы 2022-2023 годов, вероятно, провалилась
Об этом информирует минобороны Великобритании.
"Компания России по серьезной деградации Объединенной энергетической системы Украины (ОЭС) в течение зимы 2022-23 годов, скорее всего, провалилась", – говорится в сообщении.
Разведчики отмечают, что Россия наносила дальнобойные и широкомасштабные удары с октября 2022 года, однако с началом марта они стали редкостью. Впрочем, продолжаются удары меньшего масштаба с менее чем 25 боеприпасами. Они, вероятно, будут иметь гораздо меньшее влияние на энергосистему Украины.
Также в разведке сообщили, что украинские операторы сетей продолжают закупать замену трансформаторам и другим критическим компонентам. Однако сейчас снабжение и их установление является серьезной логистической проблемой. Речь идет, в частности, о высоковольтных трансформациях, которые весят не менее 100 тонн.
"Энергетическая ситуация в Украине, вероятно, улучшится с приходом более теплой погоды. Планирование и подготовка к следующей зиме, скорее всего, уже начато", - подчеркнули в разведке.
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