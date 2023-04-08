Об этом информирует минобороны Великобритании.

"Компания России по серьезной деградации Объединенной энергетической системы Украины (ОЭС) в течение зимы 2022-23 годов, скорее всего, провалилась", – говорится в сообщении.

Разведчики отмечают, что Россия наносила дальнобойные и широкомасштабные удары с октября 2022 года, однако с началом марта они стали редкостью. Впрочем, продолжаются удары меньшего масштаба с менее чем 25 боеприпасами. Они, вероятно, будут иметь гораздо меньшее влияние на энергосистему Украины.

Также в разведке сообщили, что украинские операторы сетей продолжают закупать замену трансформаторам и другим критическим компонентам. Однако сейчас снабжение и их установление является серьезной логистической проблемой. Речь идет, в частности, о высоковольтных трансформациях, которые весят не менее 100 тонн.

"Энергетическая ситуация в Украине, вероятно, улучшится с приходом более теплой погоды. Планирование и подготовка к следующей зиме, скорее всего, уже начато", - подчеркнули в разведке.