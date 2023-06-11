Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в воскресенье, 11 июня.

Отмечается, что Северокрымский канал уносит воду из Каховского водохранилища, из водозабора, расположенного выше уровня дна водохранилища.

"Уровень воды в водохранилище, вероятно, упал ниже уровня водозабора до 09 июня 2023 года, и вода вскоре перестанет поступать в Крым" – сообщается в обзоре.

Читайте также: Крымчане должны понимать, что Россия уже осознает свое отступление с полуострова, - польский политик Чех

Известно, что это снизит доступность пресной воды на юге Херсонской области и севера Крыма.

Однако, по мнению британской разведки, российские власти, вероятно, удовлетворят срочные потребности населения в воде с помощью водохранилищ, нормирование воды, бурение новых скважин и поставку бутылированной воды из России.

В то же время разведывательное сообщество отмечает, что общины как на российском, так и на контролируемом Украиной берегу затопленного Днепра сталкиваются с кризисом санитарии, ограниченным доступом к безопасной воде и повышенным риском передаваемых через воду заболеваний.

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области.

Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .

На вечер четверга, 8 июня, в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.

Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил , что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.

Также сообщалось , что российские оккупанты в пятницу, 9 июня, в очередной раз обстреляли прибрежные территории Херсона во время эвакуации местных жителей. В результате атаки ранены 3 человека, среди них несовершеннолетняя девушка. Также повреждена техника ГСЧС.

По состоянию на вечер субботы, 10 июня 2023 года, украинскими властями проведена эвакуация более трех тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей , пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.

С субботы, 10 июня, в Херсонской области были введены ограничения на пользование водой из акватории реки Днепр.