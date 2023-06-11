Минобороны Британии: после подрыва Каховской дамбы вода скоро перестанет поступать в Крым
Разрушение Каховской дамбы в результате подрыва российскими оккупантами оказало серьезное влияние на основной источник пресной воды на оккупированном Крымском полуострове – Северокрымский канал
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в воскресенье, 11 июня.
Отмечается, что Северокрымский канал уносит воду из Каховского водохранилища, из водозабора, расположенного выше уровня дна водохранилища.
"Уровень воды в водохранилище, вероятно, упал ниже уровня водозабора до 09 июня 2023 года, и вода вскоре перестанет поступать в Крым" – сообщается в обзоре.
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Известно, что это снизит доступность пресной воды на юге Херсонской области и севера Крыма.
Однако, по мнению британской разведки, российские власти, вероятно, удовлетворят срочные потребности населения в воде с помощью водохранилищ, нормирование воды, бурение новых скважин и поставку бутылированной воды из России.
В то же время разведывательное сообщество отмечает, что общины как на российском, так и на контролируемом Украиной берегу затопленного Днепра сталкиваются с кризисом санитарии, ограниченным доступом к безопасной воде и повышенным риском передаваемых через воду заболеваний.
Ситуация с подтоплением
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области.
Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
На вечер четверга, 8 июня, в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.
Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил , что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.
Также сообщалось , что российские оккупанты в пятницу, 9 июня, в очередной раз обстреляли прибрежные территории Херсона во время эвакуации местных жителей. В результате атаки ранены 3 человека, среди них несовершеннолетняя девушка. Также повреждена техника ГСЧС.
По состоянию на вечер субботы, 10 июня 2023 года, украинскими властями проведена эвакуация более трех тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей , пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.
С субботы, 10 июня, в Херсонской области были введены ограничения на пользование водой из акватории реки Днепр.
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