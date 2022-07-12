Видео британское минобороны публикует в своем Twitter.

"Встречайте украинских военных, которые участвовали в учениях по управлению бронетехникой в начале этого года. Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, продолжая защищать свою страну от Кремля", – пишут они.

Украинские военные ударами высокоточной и дальнобойной американской ракетной системы уничтожили почти всех заместителей 106-й воздушно-десантной дивизии армии России.