Минобороны Британии показало, как украинские военные учатся работать с бронетехникой
Министерство обороны Великобритании показало обучение украинских военных работе с бронетехникой
Видео британское минобороны публикует в своем Twitter.
"Встречайте украинских военных, которые участвовали в учениях по управлению бронетехникой в начале этого года. Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, продолжая защищать свою страну от Кремля", – пишут они.
- Украинские военные ударами высокоточной и дальнобойной американской ракетной системы уничтожили почти всех заместителей 106-й воздушно-десантной дивизии армии России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.67
Покупка 35.67Продажа 36.75
-
EUR
Покупка 35.69Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное