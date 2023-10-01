Минобороны Британии обещает отправить своих военных в Украину
Британские военные впервые прибудут в Украину, чтобы учить украинских коллег на суше и на воде, не привлекая базы стран НАТО
Об этом сообщил новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью Telegraph.
По его словам, недавно он провел переговоры с руководством армии о переносе официальной программы по обучению украинских военных под руководством Великобритании непосредственно в Украину, чтобы не полагаться на британские базы или базы членов НАТО.
Он также призвал большее количество британских оборонных фирм открывать заводы в Украине.
"Я считаю, что сейчас есть возможность принести больше вещей в Украину — не только обучение, мы также видим, как BAE, например, начинает там производство. Мне очень хочется, чтобы другие британские компании тоже внесли свою лепту. Поэтому я думаю, что мы сделаем шаг, чтобы начать обучение и производство в Украине", — рассказал Шаппс.
После поездки в Киев 28 сентября г-н Шаппс также рассказал, что он разговаривал с президентом Владимиром Зеленским о том, как Военно-морские силы Великобритании могут помочь в защите коммерческих судов от атак России в Черном море.
"Важно, чтобы мы не позволили по умолчанию установить, что каким-то образом международное судоходство в этих водах запрещено", - подчеркнул британский министр обороны.
Издание отмечает, что более 20 тысяч украинских военнослужащих уже прошли базовую общевоенную подготовку в Великобритании в рамках операции INTERFLEX.
Но члены НАТО, включая Великобританию, до сих пор избегали направления своих военных в Украину из-за риска, что они могут попасть под обстрел России.
К тому же, развертывание британских войск в Украине или оказание военно-морской поддержки в Черном море означало бы значительное увеличение участия Великобритании в этой войне, считает Telegraph.
Но заявление Шаппса, похоже, знаменуют изменение подхода правительства к публичному обсуждению развертывания персонала в Украине.
- Напомним, 28 июня президент Владимир Зеленский и министр обороны Украины Рустем Умеров провели встречу с новоназначенным государственным секретарем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по обороне Грантом Шаппсом.
- В то же время Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Радакином.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.81Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное