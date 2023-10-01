Минобороны Британии обещает отправить своих военных в Украину

Об этом сообщил новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью Telegraph.

По его словам, недавно он провел переговоры с руководством армии о переносе официальной программы по обучению украинских военных под руководством Великобритании непосредственно в Украину, чтобы не полагаться на британские базы или базы членов НАТО.

Он также призвал большее количество британских оборонных фирм открывать заводы в Украине.

"Я считаю, что сейчас есть возможность принести больше вещей в Украину — не только обучение, мы также видим, как BAE, например, начинает там производство. Мне очень хочется, чтобы другие британские компании тоже внесли свою лепту. Поэтому я думаю, что мы сделаем шаг, чтобы начать обучение и производство в Украине", — рассказал Шаппс.

После поездки в Киев 28 сентября г-н Шаппс также рассказал, что он разговаривал с президентом Владимиром Зеленским о том, как Военно-морские силы Великобритании могут помочь в защите коммерческих судов от атак России в Черном море.

"Важно, чтобы мы не позволили по умолчанию установить, что каким-то образом международное судоходство в этих водах запрещено", - подчеркнул британский министр обороны.

Издание отмечает, что более 20 тысяч украинских военнослужащих уже прошли базовую общевоенную подготовку в Великобритании в рамках операции INTERFLEX.

Но члены НАТО, включая Великобританию, до сих пор избегали направления своих военных в Украину из-за риска, что они могут попасть под обстрел России.

К тому же, развертывание британских войск в Украине или оказание военно-морской поддержки в Черном море означало бы значительное увеличение участия Великобритании в этой войне, считает Telegraph.

Но заявление Шаппса, похоже, знаменуют изменение подхода правительства к публичному обсуждению развертывания персонала в Украине.