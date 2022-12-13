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Минобороны Британии о предоставлении Украине оружия большей дальности: "Открыты к рассмотрению дальнейших действий"

13 декабря, 2022 вторник
00:30
война с Россией

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он "открыт к рассмотрению дальнейших действий" по поставкам Украине вооружений большей дальности.

Об этом сообщает The Guardian.

Такое заявление Уоллес сделал в парламенте в ответ на вопрос экс-премьера Бориса Джонсона о возможности предоставления Украине ракетных систем большей дальности для уничтожения или повреждения вражеских пунктов запуска беспилотников.

Условием пересмотра перечня вооружений для Украины британский министр обороны назвал продолжение Россией ударов по украинским гражданским объектам.

"Я постоянно пересматриваю, какие системы вооружения мы можем предоставить. Мы имеем в нашем оборонном потенциале системы оружия большей дальности и если россияне продолжат целиться по гражданским районам и пытаться нарушать Женевские конвенции, я буду открыт для рассмотрения наших дальнейших действий", - сказал Уоллес.

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