Об этом сообщает The Guardian.

Такое заявление Уоллес сделал в парламенте в ответ на вопрос экс-премьера Бориса Джонсона о возможности предоставления Украине ракетных систем большей дальности для уничтожения или повреждения вражеских пунктов запуска беспилотников.

Условием пересмотра перечня вооружений для Украины британский министр обороны назвал продолжение Россией ударов по украинским гражданским объектам.

"Я постоянно пересматриваю, какие системы вооружения мы можем предоставить. Мы имеем в нашем оборонном потенциале системы оружия большей дальности и если россияне продолжат целиться по гражданским районам и пытаться нарушать Женевские конвенции, я буду открыт для рассмотрения наших дальнейших действий", - сказал Уоллес.

Ранее Уоллес заявил, что ВСУ имеют все преимущества для продолжения наступления на армию РФ зимой.

Правительство Великобритании сообщило, что в ближайшие недели предоставит Украине новую военную помощь, в частности зенитное оружие и ракеты для противовоздушной обороны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb