Минобороны Британии: Кремль пытается делать вид, что ситуация на временно оккупированных частях Украины нормализуется
Кремль пытается представить ситуацию на временно оккупированных территориях Украины как нормализующуюся, несмотря на активные боевые действия
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.
В ведомстве отметили, что 5 апреля 2023 года президент России Владимир Путин провел полное заседание совета безопасности России - первое подобное мероприятие с октября 2022 года.
В частности, сообщается, что основной доклад представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который обсудил вопросы восстановления, обеспечения правопорядка и общественного порядка на незаконно аннексированных территориях Украины.
"Выбор Колокольцева как главного докладчика, вероятно, является попыткой Кремля представить ситуацию на этих территориях как нормализующуюся", - говорится в обзоре
В действительности, как отмечает британская разведка, значительная часть этих территорий остается зоной активных боевых действий, подвергается партизанским атакам и имеет крайне ограниченный доступ к базовым услугам для многих граждан.
- 8 апреля в разведывательном обзоре минобороны Британии сообщалось , что кампания России по серьезной деградации энергосистемы Украины на протяжении зимы 2022-2023 годов, вероятно, провалилась.
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