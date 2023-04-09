Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

В ведомстве отметили, что 5 апреля 2023 года президент России Владимир Путин провел полное заседание совета безопасности России - первое подобное мероприятие с октября 2022 года.

В частности, сообщается, что основной доклад представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который обсудил вопросы восстановления, обеспечения правопорядка и общественного порядка на незаконно аннексированных территориях Украины.

"Выбор Колокольцева как главного докладчика, вероятно, является попыткой Кремля представить ситуацию на этих территориях как нормализующуюся", - говорится в обзоре

В действительности, как отмечает британская разведка, значительная часть этих территорий остается зоной активных боевых действий, подвергается партизанским атакам и имеет крайне ограниченный доступ к базовым услугам для многих граждан.