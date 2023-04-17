Минобороны Британии: для разминирования Украины может понадобиться десятилетие
Британская разведка обращает внимание на риски жертв среди гражданского населения из-за заминирования и предупреждает о длительном периоде, необходимом для разминирования украинских территорий
Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в понедельник, 17 апреля.
Как говорится в обзоре, в Украине продолжают поступать ежедневные сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с минами. Наиболее пострадавшими регионами являются Херсонская и Харьковская области – территории, ранее оккупированные Россией.
Отмечается, что с приходом весны и увеличением числа людей, вовлеченных в сельскохозяйственные работы, риск инцидентов с минами среди гражданского населения будет расти.
С начала вторжения РФ в Украину было зафиксировано более 750 жертв среди гражданского населения, связанных с минами. При этом каждая восьмая жертва – ребенок.
Вероятно, для очищения Украины от мин понадобится минимум десятилетие, оценивает британская разведка.
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