Минобороны Британии: для разминирования Украины может понадобиться десятилетие

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в понедельник, 17 апреля.

Как говорится в обзоре, в Украине продолжают поступать ежедневные сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с минами. Наиболее пострадавшими регионами являются Херсонская и Харьковская области – территории, ранее оккупированные Россией.

Отмечается, что с приходом весны и увеличением числа людей, вовлеченных в сельскохозяйственные работы, риск инцидентов с минами среди гражданского населения будет расти.

С начала вторжения РФ в Украину было зафиксировано более 750 жертв среди гражданского населения, связанных с минами. При этом каждая восьмая жертва – ребенок.

Вероятно, для очищения Украины от мин понадобится минимум десятилетие, оценивает британская разведка.