Минобороны Болгарии определило агрессию РФ непосредственной угрозой глобальному миру
Болгария определила военную агрессию РФ непосредственной опасностью для глобального мира. В минобороны заявили, что российская армия совершает систематические преступления в Украине
Об этом информирует Euractiv .
"Неоправданная война в Украине, начатая с полным нарушением международного права, нанесла ущерб в особо крупных размерах всем сферам социально-экономической жизни. Российские вооруженные силы совершали систематические военные преступления. Этот полномасштабный вооруженный конфликт оказывает значительное влияние не только на Украину и регион, но и в глобальном аспекте", - говорится в заявлении.
Министерство обороны Болгарии обнародовало отчет о состоянии обороны и вооруженных сил страны за 2022 год, в котором говорится и об агрессии РФ, киберугрозах и рисках в Черноморском регионе.
Согласно докладу, война привела к расширению гибридных диверсий России против НАТО и ЕС, которые направлены на:
- создание внутриполитической дестабилизации и общественного противостояния;
- препятствование решениям по усилению потенциала сдерживания и обороны Североатлантического альянса;
- уменьшение солидарности, поддержки Украины, предоставление своевременной и эффективной военной помощи;
- продление зависимости от поставки энергоносителей РФ.
"Болгария также стала объектом системных российских гибридных влияний, в том числе из-за одностороннего прекращения поставок газа, с целью влияния на суверенный национальный процесс принятия стратегических решений", - заявили в отчете и подчеркнули, что сохраняется потенциал для дестабилизации Сербии, Боснии и Герцеговины в результате сепаратистских инициатив лидеров, поддерживающих Москву.
Болгария солидарна с Украиной и ценит ее усилия по противодействию военной агрессии России, также выделяет военную помощь.
В заявлении подчеркивают, что страна должна быть ответственным и эффективным союзником НАТО.
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