Об этом информирует Euractiv .

"Неоправданная война в Украине, начатая с полным нарушением международного права, нанесла ущерб в особо крупных размерах всем сферам социально-экономической жизни. Российские вооруженные силы совершали систематические военные преступления. Этот полномасштабный вооруженный конфликт оказывает значительное влияние не только на Украину и регион, но и в глобальном аспекте", - говорится в заявлении.

Министерство обороны Болгарии обнародовало отчет о состоянии обороны и вооруженных сил страны за 2022 год, в котором говорится и об агрессии РФ, киберугрозах и рисках в Черноморском регионе.

Согласно докладу, война привела к расширению гибридных диверсий России против НАТО и ЕС, которые направлены на:

создание внутриполитической дестабилизации и общественного противостояния;

препятствование решениям по усилению потенциала сдерживания и обороны Североатлантического альянса;

уменьшение солидарности, поддержки Украины, предоставление своевременной и эффективной военной помощи;

продление зависимости от поставки энергоносителей РФ.

"Болгария также стала объектом системных российских гибридных влияний, в том числе из-за одностороннего прекращения поставок газа, с целью влияния на суверенный национальный процесс принятия стратегических решений", - заявили в отчете и подчеркнули, что сохраняется потенциал для дестабилизации Сербии, Боснии и Герцеговины в результате сепаратистских инициатив лидеров, поддерживающих Москву.

Болгария солидарна с Украиной и ценит ее усилия по противодействию военной агрессии России, также выделяет военную помощь.

В заявлении подчеркивают, что страна должна быть ответственным и эффективным союзником НАТО.