Об этом передает пресс- служба минобороны РБ.

"Сегодня в Вооруженных Силах Республики Беларусь начинается совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении.

Так, в течение недели представители военных ведомств двух стран отработают вопрос совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет.

Тема учений: "Принятие решения о применении региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

В белорусском минобороны говорят, что комплекс "направлен на повышение совместимости органов военного управления двух государств" и "является очередным этапом подготовки к совместному оперативному обучению "Щит Союза – 2023". Такие учения пройдут на территории РФ в сентябре 2023 года".

16 января стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в состав региональной группировки войск.

А представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко говорил , что совместные военные учения российских и белорусских военных будут продолжаться еще не раз.

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