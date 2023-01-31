Минобороны Беларуси заявило о начале "общей штабной тренировки" с войсками РФ
31 января в министерстве обороны Беларуси заявили о начале "общей штабной тренировки" вместе с войсками России
Об этом передает пресс- служба минобороны РБ.
"Сегодня в Вооруженных Силах Республики Беларусь начинается совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении.
Так, в течение недели представители военных ведомств двух стран отработают вопрос совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет.
Тема учений: "Принятие решения о применении региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".
В белорусском минобороны говорят, что комплекс "направлен на повышение совместимости органов военного управления двух государств" и "является очередным этапом подготовки к совместному оперативному обучению "Щит Союза – 2023". Такие учения пройдут на территории РФ в сентябре 2023 года".
- 16 января стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в состав региональной группировки войск.
- А представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко говорил , что совместные военные учения российских и белорусских военных будут продолжаться еще не раз.
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