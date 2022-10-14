Об этом сообщают РосСМИ.

Известно, что 10 октября Александр Лукашенко сообщил, что РФ и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, и в страну должны прибыть "не одна тысяча" российских военных.

По мнению Лукашенко, Украина "планирует напасть на Беларусь с помощью НАТО".

Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 11 октября, заявил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, и в качестве повода для этого может быть организована какая-то провокация с якобы нападением Украины на соседнюю страну.

14 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Польша "провоцирует Запад" применить ядерное оружие , которое, по мнению диктатора, сейчас должно находиться на складах там, где оно есть.

Позже Путин заявил, что в РФ мобилизовали 222 тыс. человек из 300 тыс. запланированных. По словам российского диктатора, на войне в Украине не хватает одних контрактников ВС РФ. Именно поэтому, требовалось проведение мобилизации в России.

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