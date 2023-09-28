Минобороны Беларуси заявило, что польский вертолет дважды залетел на территорию страны
В четверг, 28 сентября, министерство обороны Беларуси заявило, что якобы польский вертолет дважды нарушил госграницу и залетел на территорию страны
Об этом говорится в телеграме учреждения.
Сообщается, что в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО Беларуси было зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе.
Отмечается, что воздушное судно впервые нарушило границу Беларуси в 15:20, углубившись на полтора километра. В 16:22 вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров.
"В настоящее время устанавливаются обстоятельства, военным ведомством во взаимодействии с МИДом готовится соответствующая нота", - сообщает ведомство.
Инциденты на границе Польши и Беларуси
1 сентября Беларусь заявила , что военный вертолет Ми-24 Польши нарушил воздушное пространство. Он якобы залетел на глубину до 1200 метров на территорию РБ и вернулся назад.
В белорусском МИДе говорят, что требуют от польской стороны "соответствующих разъяснений и проведения тщательного расследования инцидента".
Польша со своей стороны отрицала обвинения. Спикер оперативного командования польских вооруженных сил Яцек Горышевский назвал заявления Беларуси "ложью и провокациями".
Украинские пограничники сделали заявление по поводу инцидента вблизи Беларуси и подчеркнули, что это могла быть провокация.
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