Минобороны Беларуси заявило, что польский вертолет дважды залетел на территорию страны

Об этом говорится в телеграме учреждения.

Сообщается, что в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО Беларуси было зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе.

Отмечается, что воздушное судно впервые нарушило границу Беларуси в 15:20, углубившись на полтора километра. В 16:22 вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства, военным ведомством во взаимодействии с МИДом готовится соответствующая нота", - сообщает ведомство.

Инциденты на границе Польши и Беларуси

1 сентября Беларусь заявила , что военный вертолет Ми-24 Польши нарушил воздушное пространство. Он якобы залетел на глубину до 1200 метров на территорию РБ и вернулся назад.

В белорусском МИДе говорят, что требуют от польской стороны "соответствующих разъяснений и проведения тщательного расследования инцидента".

Польша со своей стороны отрицала обвинения. Спикер оперативного командования польских вооруженных сил Яцек Горышевский назвал заявления Беларуси "ложью и провокациями".

Украинские пограничники сделали заявление по поводу инцидента вблизи Беларуси и подчеркнули, что это могла быть провокация.