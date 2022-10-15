Об этом сообщило министерство обороны Белоруссии.

"Военнослужащих приветливо встретили с хлебом и солью", - заявили в Минобороны.

В Минобороны также заявляли, что региональная группировка войск "является исключительно оборонительным проектом". Его создали "в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Республики Беларусь для понижения военной активности в приграничных с нами районах".

Кроме того, Минобороны Беларуси опубликовало фото "приветливой встречи" российских военных. На кадрах, в частности, виден оркестр.

14 октября Минобороны Беларуси заявило, что в страну в ближайшие дни прибудут российские войска "общей группировки". Российский и белорусский диктаторы Путин и Лукашенко договорились о прибытии "не одной тысячи" российских военных. По мнению Лукашенко, Украина "планирует напасть на Беларусь с помощью НАТО".

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