Об этом сообщают белорусские СМИ.

Попавшие в руки журналистов запросы минобороны Беларуси адресованы двум компаниям – РУП "БелСудЭкспертОбеспечение" частной компании, предоставляющей ритуальные услуги ООО "Фистер".

Журналисты выяснили, что компания "Фистер" дала ответ и отметила, что изготовлением мешков для трупов не занимается.

В "БелСудЭкспертОбеспечение" сообщили, что могут изготовить тысячу мешков для трупов в течение 10 рабочих дней. Цена разнится в зависимости от того, какие мешки хочет закупить белорусское минобороны – с ручками или без. Цена колеблется в пределах 9900 до 13900 белорусских рублей.

Источник не сообщил, откуда у него эти документы, поэтому СМИ обратились за комментарием к "БелСудЭкспертОбеспечение", где подтвердили, что ответили министерству обороны на запрос относительно изготовления тысячи мешков для трупов.

25 июля первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что Россия может дожать Беларусь, Украина готовится к худшим сценариям в войне.

В то же время 23 июля Кирилл Буданов объяснил , почему не следует демонизировать ситуацию с нападением Беларуси.

22 июня Кирилл Буданов заявил, что Беларусь сейчас не готова к военной атаке на Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb