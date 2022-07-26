Минобороны Беларуси планирует закупить тысячу мешков для трупов, - СМИ
Министерство обороны Республики Беларусь взялось за закупку тысячи мешков для транспортировки трупов
Об этом сообщают белорусские СМИ.
Попавшие в руки журналистов запросы минобороны Беларуси адресованы двум компаниям – РУП "БелСудЭкспертОбеспечение" частной компании, предоставляющей ритуальные услуги ООО "Фистер".
Журналисты выяснили, что компания "Фистер" дала ответ и отметила, что изготовлением мешков для трупов не занимается.
В "БелСудЭкспертОбеспечение" сообщили, что могут изготовить тысячу мешков для трупов в течение 10 рабочих дней. Цена разнится в зависимости от того, какие мешки хочет закупить белорусское минобороны – с ручками или без. Цена колеблется в пределах 9900 до 13900 белорусских рублей.
Источник не сообщил, откуда у него эти документы, поэтому СМИ обратились за комментарием к "БелСудЭкспертОбеспечение", где подтвердили, что ответили министерству обороны на запрос относительно изготовления тысячи мешков для трупов.
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