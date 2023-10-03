Минобороны Беларуси объявило о проверке боевой готовности армии
Во вторник, 3 октября, министерство обороны Беларуси объявило о начале проверки боевой готовности вооруженных сил страны, в ходе которой запланировано передвижение военной техники по дорогам городов и привлечение авиации
Об этом сообщили в пресс-службе белорусского минобороны.
Отмечается, что очередной этап проверки боевой готовности ВС Беларуси начали по поручению президента Александра Лукашенко.
"Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по назначению. Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности", - говорится в сообщении ведомства.
Там добавляют, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также во время проверки предполагается привлечение авиации в пользу поддержки сухопутных войск.
- В конце сентября Беларусь еще раз продлила совместные военные учения с вооруженными силами РФ не менее 1 октября. Общая продолжительность учений должна составлять 74 недели.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.19
- EUR Покупка 39.72Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное