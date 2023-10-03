Минобороны Беларуси объявило о проверке боевой готовности армии

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского минобороны.

Отмечается, что очередной этап проверки боевой готовности ВС Беларуси начали по поручению президента Александра Лукашенко.

"Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по назначению. Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности", - говорится в сообщении ведомства.

Там добавляют, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также во время проверки предполагается привлечение авиации в пользу поддержки сухопутных войск.