Минобороны Беларуси объявило о проведении совместных авиаучений с Россией

Об этом заявил пресс-центр министерства.

"С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдет совместное летно-тактическое обучение с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 января в Беларусь прибыла авиасоставляющая военно-космических сил РФ. Также сообщается, что во время проведения лётно-тактического обучения будут привлечены все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси.

Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" сообщила, что в ночь с 6 на 7 января в Беларусь перебросили еще один эшелон с российскими солдатами.

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