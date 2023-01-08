Минобороны Беларуси объявило о проведении совместных авиаучений с Россией
Министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных с Россией летно-тактических учений с 16 января по 1 февраля
Об этом заявил пресс-центр министерства.
"С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдет совместное летно-тактическое обучение с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 8 января в Беларусь прибыла авиасоставляющая военно-космических сил РФ. Также сообщается, что во время проведения лётно-тактического обучения будут привлечены все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси.
- Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" сообщила, что в ночь с 6 на 7 января в Беларусь перебросили еще один эшелон с российскими солдатами.
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