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Минобороны Беларуси объяснило, почему были вспышки в районе аэродрома Зябровка

11 августа, 2022 четверг
08:40
Мир

Минобороны Беларуси объяснило вспышки в районе аэродрома Зябровка, о которых писали СМИ, "возгоранием одной из единиц техники после замены двигателя"

Об этом написало минобороны Беларуси в телеграммах .

"В связи с поступающими в министерство обороны обращениями относительно вспышек, которые произошли на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

  • В ночь с 10 на 11 августа в районе белорусского аэродрома Зябровка раздались взрывы. Были видны не менее 4 вспышки. Об этом писали мониторинговые группы и местные паблики.

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