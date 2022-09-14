Об этом сообщают официальные лица и телеграм-каналы.

"В ночь с 12 на 13 сентября пункт дислокации пограничных сил ФСБ России на территории Гегаркуникской области Армении обстреляли вооруженные силы Азербайджана. Личный состав был вынужден срочно покинуть место дислокации. Согласно нашей достоверной информации, в результате обстрела было повреждено здание размещения российских пограничников и войск ", – сообщает издание Инфотека24.

По информации издания минобороны Азербайджана опровергает факт обстрела пункта дислокации пограничников ФСБ России в Гегаркуникской области Армении.

Сегодня минобороны Армении на брифинге сообщило, что Азербайджанская сторона также атаковала автомобили ФСБ России, выполняющие гуманитарную миссию в зоне боевых действий.

Отметим, что первый обстрел произошел до заседания ОДКБ, состоявшемся 13 сентября. Оно, согласно уставу организации, должно было отреагировать на агрессию Азербайджана и направить свои войска на помощь Армении. Однако этого не сделали, ограничившись соболезнованиями и созданием "рабочей группы".

Второй обстрел лишь обострил ситуацию, однако со стороны России пока нет никакой официальной реакции.

Напомним, около полуночи в ночь на 13 сентября Азербайджан начал обстрел территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и сообщают об убитых и раненых.

Лидеры Армении обратились в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.

Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия, а Франция созывает Совбез ООН. В МИД Украины также призвали Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию конфликта

14 сентября Азербайджан и Армению посетит специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. Он будет настаивать на продолжении переговоров между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.

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