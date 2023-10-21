Минобороны анонсировало срок проведения следующего заседания "Рамштайн"
Начальник Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк заявил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в ноябре, однако окончательная дата будет известна позже
Об этом заявил начальник Управления печати и информации Минобороны Илларион Павлюк в эфире телемарафона.
"Следующее заседание будет в ноябре. Дата будет известна позже. Будет фокус на подготовке к зиме – ПВО, артиллерия, боеприпасы. Но потребности всегда зависят от того, что нужно воинам на фронте. И они постоянно уточняются", – отметил Павлюк.
Кроме встречи в формате "Рамштайн", по словам Павлюка, также существуют еженедельные телефонные разговоры министра обороны с его коллегами из стран-партнеров.
"То есть работа ведется постоянно. Также ведется работа в рамках "коалиции возможностей", – добавил он.
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