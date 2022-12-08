Минный террор должен быть среди пунктов обвинения против РФ за агрессию, – Зеленский

Об этом Владимир Зеленский отметил в вечернем обращении 8 декабря.

"Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против России за агрессию – именно минный террор. Какой даже еще более жестокий и подлый, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО", – сказал Зеленский.

По его словам, российские террористы сознательно оставляют после себя как можно больше смертельных ловушек. Они закапывают фугасы, растяжки, минируют здания, машины и инфраструктуру. Всего в Украине речь идет о более чем 170 тысячах квадратных километров опасной территории.

"Я благодарен всем нашим партнерам, которые помогают Украине с противоминной работой. Канада, Япония, Британия, Словакия, послы и доноры United24 и многие другие, кто понимает, как это важно, чтобы Украина не оставалась один на один с проблемой заминированной оккупантами территории", – добавил Зеленский.

Представитель государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре заявил, что на наличие мин необходимо проверить более 160 тыс. кв. км территории Украины. Он назвал разминирование Украины самым большим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны.

Зеленский посмертно удостоил государственными наградами четырех полицейских, которые 7 декабря взорвались на минах Херсонской области

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