Минную безопасность как обязательную составляющую внесут в школьный курс "Здоровье, безопасность и благосостояние"
По словам министра образования и науки Украины Оксена Лсового, минная безопасность будет включена в школьную программу "Здоровье, безопасность и благосостояние" как обязательный компонент
Об этом пишут на правительственном портале.
Сообщается, что Украина является одной из самых заминированных стран мира, где почти треть территории может быть опасна из-за взрывоопасных предметов.
По данным ООН, за полтора года погибли 100 детей. Чтобы предотвратить трагедии, ЮНИСЕФ и МОН Украины разрабатывают практикум по минной безопасности, который поможет школьнику узнать, как избежать опасности взрывоопасных предметов.
"Образование должно давать ребенку полезные знания и навыки. К сожалению, сейчас и еще долгое время в Украине чрезвычайно актуальны будут знания и умения по минной безопасности. Задача взрослых и всей системы образования - дать детям всю возможную информацию о том, как оставаться в безопасности. Часть учителей уже активно занимается минным просветительством, но наша цель – охватить каждую школу, каждый класс и каждого ребенка", – считает Лесной.
Для учителей уже доступно руководство по планам, а также презентации для уроков по минной безопасности, адаптированные для начальной и средней школы.
Также доступны интерактивные материалы и видео, которые объясняют детям, как безопасно вести себя на территориях, которые могут быть загрязнены минами. В частности это:
- интерактивные онлайн-уроки во Всеукраинской школе онлайн для дистанционного обучения, адаптированные для младших и старших школьников;
- серия советов от психологов для коммуникации с детьми о взрывоопасных предметах;
- брошюра с заданиями от Суперкоманды Инфорсов для подростков;
- загадки на тему минной безопасности для дошкольников, учащихся младшей и средней школы;
- мультики: "Безопасные каникулы" - для детей 3-10 лет, "Суперкоманда против мин" - в возрасте 8-16 лет, "Пес Патрон" - для 4-16 лет;
- информационные постеры и игры.
Все материалы доступны для загрузки на сайте "Все о минной безопасности" и в библиотеке полезных материалов "Общетека".
- Кроме того, педагоги обновляют дисциплину "Защита Украины", которая будет включать больше практики, знаний и жизненно необходимых умений. Предмет будут преподавать по новой методике.
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