Предложение бразильского президента Лулы по посредничеству группы нейтральных стран похоже на минное поле, только дипломатическое. Во-первых, оно поддерживает российскую логику, что это вроде бы война между РФ и Западом, а значит Кремль имеет в ней свои "легитимные" интересы безопасности. В не западном мире существует глубоко укорененная антипатия к Западу вообще и США в частности. Сейчас там чувствуют шанс избавиться от "опеки" США и Запада и очень опасаются применения к себе санкций — финансовых или других, в случае нежелания соблюдать признанные международные принципы. "Международная понятийность" их устраивает.

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В не западном мире существует глубоко укорененная антипатия к Западу вообще и США в частности. Сейчас там чувствуют шанс избавиться от "опеки" США и Запада и очень опасаются применения к себе санкций — финансовых или других, в случае нежелания соблюдать признанные международные принципы

Во-вторых, для не западного мира выгодно завершить боевые действия на любых компромиссных условиях, как по настоящему, так и по будущему. Не западный мир понимает мир в логике "размена", которая фундаментально отличается от нашей "Добро — зло, измена — победа".

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И, в-третьих, если этот процесс начнется, он будет жить "своей жизнью", он скоро станет не о нас, об Украине, а об отношениях Запад — не Запад, о перезагрузке мировой архитектуры, деньгах и т.д. Мы там быстро потеряемся, станет только одним элементом "торга". Что, конечно, подойдет РФ, ведь Лавров не просто так быстро "прыгнул" в Бразилию сразу после визита бразильского президента в Пекин. Он знает, о чем там говорить.

Все это никак не означает, что говорить с китайцами или бразильцами не нужно. Напротив. Но не создавать каких-то "посреднических групп" с непонятным мандатом и своими интересами, которые будут иметь свою повестку дня, принципиально отличную от нашей.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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