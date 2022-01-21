Минкультуры в 2021 году исключило 55 человек из списка лиц, угрожающих нацбезопасности
В 2021 году из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, было исключено 55 человек
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает Интерфакс-Украина.
Отмечено, что в 2021 году по представлению Службы безопасности Украины в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, было внесено 103 человека, в то же время из него исключено 55 человек.
Кроме того, в июне прошлого года на основании обращения СБУ, Минкультуры признало свой указ от 22 июня 2021 №446 "Об обновлении Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародования на официальном вебсайте" таким, утративший силу, а Филипп Киркоров исключен из этого списка.
"На основании обращения СБУ в ноябре 2021 года Минкультуры также признало утратившими силу приказы №812 и №846 от 19 октября и 1 ноября, в связи с чем из перечня исключили участников российского фильма "Солнцепёк", - говорится в сообщении агентства.
Как известно, перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
На сегодняшний день в этом перечне 208 человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
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