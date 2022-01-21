Минкультуры в 2021 году исключило 55 человек из списка лиц, угрожающих нацбезопасности

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает Интерфакс-Украина.



Отмечено, что в 2021 году по представлению Службы безопасности Украины в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, было внесено 103 человека, в то же время из него исключено 55 человек.



Кроме того, в июне прошлого года на основании обращения СБУ, Минкультуры признало свой указ от 22 июня 2021 №446 "Об обновлении Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародования на официальном вебсайте" таким, утративший силу, а Филипп Киркоров исключен из этого списка.



"На основании обращения СБУ в ноябре 2021 года Минкультуры также признало утратившими силу приказы №812 и №846 от 19 октября и 1 ноября, в связи с чем из перечня исключили участников российского фильма "Солнцепёк", - говорится в сообщении агентства.



Как известно, перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.



На сегодняшний день в этом перечне 208 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb