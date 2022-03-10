Минкультуры собирает информацию о повреждениях оккупантами объектов культурного наследия

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минкульта.



"Министерство культуры и информационной политики объявляет сбор информации о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия, совершенных российскими оккупационными войсками на территории Украины", - говорится в сообщении.



Все люди, имеющие необходимую информацию, призывают заполнить анкету на сайте. Перед документированием военных преступлений украинцам советуют убедиться, что ситуация безопасна и только после этого фиксировать вид поврежденного объекта на фото или видео.



Верифицированные материалы планируется передать Международному уголовному суду в Гааге.