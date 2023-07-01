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Минкультуры прекратило доступ церкви Московского патриархата в помещения Лавры, - глава спецкомиссии

1 июля, 2023 суббота
14:58
Общество

Представители Министерства культуры и информационной политики Украины приняли решение об ограничении доступа монахов УПЦ (МП) в помещения Лавры и опечатание тех корпусов, где не присутствуют монахи

Об этом 1 июля сообщила глава спецкомиссии Марьяна Томин, пишет Суспильное.

Новая комиссия, созданная по приказу заповедника "Киево-Печерская Лавра", начнет свою работу 4 июля с целью опечатывания соответствующих корпусов. По словам Томина, опечатанье будет применено к тем корпусам, где отсутствует присутствие монахов.

"В случае отказа Монастыря передать ключи от корпусов (помещений), согласно перечню такие замки будут заменены, а корпуса (помещения) опечатаны", - говорится в сообщении.

Также Никита Чекман, адвокат Киево-Печерской лавры, опубликовал документ, в котором говорится, что комиссия из Минкульта уже завершила свою работу.

"5 июня спецкомиссия составила Акт приема-передачи государственного имущества, который Монастырь получил для подписи, но не вернул Заповеднику. Отмечается, что представители Монастыря и дальше используют часть корпусов Лавры", - отметило Общественное.

Что известно о пребывании УПЦ (МП) в Киево-Печерской Лавре

29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде с заповедником. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

Впоследствии стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здания.

Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

На следующий день прихожане и представители УПЦ (МП) во второй раз не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также в УПЦ (МП) заявили, что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил, что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски.

Сотрудники Службы безопасности Украины вручили ему подозрение утром 1 апреля . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск.

Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.

В июне Черниговский облсовет поддержал обращение к президенту, Кабмину и Верховной Раде относительно немедленного запрета в Украине РПЦ и организаций зависимых от него, а также УПЦ МП. Впоследствии подобное решение принял Киевский облсовет.

12 июня в минкульте сообщили , что УПЦ МП не уволила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд.

Украина
УПЦ МП
Война с Россией
ПЦУ
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