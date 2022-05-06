Минкульт задокументировал 300 эпизодов военных преступлений России против украинского культурного наследия

Об этом информирует на странице в фейсбуке Министерство культуры и информационной политики Украины .

В министерстве подчеркивают, что уничтожение объектов культурного наследия по Гаагской конвенции 1954 года – военное преступление.

"Мы продолжаем фиксировать каждый случай зверств российских военных против культурного наследия Украины. Ни один позорный эпизод не должен остаться без внимания международных уголовных производств. Россияне должны знать – наказание неотвратимо. Благодарен каждому украинцу за помощь в документировании случаев повреждения или разрушения наших культурных памяти ", – рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Ранее мы сообщали, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил , что российская армия сознательно целит в украинские памятки, потому что украинское культурное наследие является одной из главных целей Путина.

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