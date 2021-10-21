Минкульт внес в "черный список" еще 20 российских актеров и режиссеров

Об этом говорится на сайте МКИП.

Минкуль расширил список лиц, которые угрожают национальной безопасности.

Так, среди актеров - Сергей Гарусов, Владимир Ильин, Александр Марушев, Марина Денисова, Алексей Червяков, Светлана Терентьева.



В списке есть и телеоператоры, пропагандисты, продюсеры.

Это создатели и актеры фильмов российского производства на территории оккупированного Крыма.

По состоянию на 21 октября, в перечне находится 228 российских культурных деятелей.

Наличие лица в перечне Минкульта означает, что на территории Украины запрещено демонстрировать выступления или фильмы с ее участием.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb