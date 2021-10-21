Минкульт внес в "черный список" еще 20 российских актеров и режиссеров
Министерство культуры и информационной политики пополнило список лиц, которые угрожают национальной безопасности, еще на 20 человек
Об этом говорится на сайте МКИП.
Минкуль расширил список лиц, которые угрожают национальной безопасности.
Так, среди актеров - Сергей Гарусов, Владимир Ильин, Александр Марушев, Марина Денисова, Алексей Червяков, Светлана Терентьева.
В списке есть и телеоператоры, пропагандисты, продюсеры.
Это создатели и актеры фильмов российского производства на территории оккупированного Крыма.
По состоянию на 21 октября, в перечне находится 228 российских культурных деятелей.
Наличие лица в перечне Минкульта означает, что на территории Украины запрещено демонстрировать выступления или фильмы с ее участием.
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