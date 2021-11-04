Минкульт внес Максима Галкина в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

Об этом идет речь на сайте министерства.



Наличие лица в перечне Минкульта означает, что на территории Украины запрещено демонстрировать выступления или фильмы с его участием.



По состоянию на 4 ноября в списке находятся 259 российских культурных деятелей.

Напомним, 3 ноября Украина включила 31 российского артиста в список лиц, угрожающих нацбезопасности.