Минкульт внес Максима Галкина в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины
Министерство культуры и информационной политики 3 ноября внесло российского юмориста Максима Галкина в список людей, угрожающих нацбезопасности Украины
Об этом идет речь на сайте министерства.
Наличие лица в перечне Минкульта означает, что на территории Украины запрещено демонстрировать выступления или фильмы с его участием.
По состоянию на 4 ноября в списке находятся 259 российских культурных деятелей.
- Напомним, 3 ноября Украина включила 31 российского артиста в список лиц, угрожающих нацбезопасности.
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