Минкульт включил российского пропагандиста Киселева в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
17 февраля российский пропагандист и журналист Дмитрий Киселев попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины
Об этом сообщает пресс-служба МКИП .
"Министерство культуры и информационной политики включило российского пропагандиста и журналиста Дмитрия Киселева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в заявлении.
Соответствующий приказ Минкульта №88 от 17 февраля подготовили на основании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания №117 от 10.02.2022.
"В соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию ", – напомнили в министерстве.
Напомним, 3 ноября Минкульт внес Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.
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