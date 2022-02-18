Минкульт включил российского пропагандиста Киселева в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба МКИП .



"Министерство культуры и информационной политики включило российского пропагандиста и журналиста Дмитрия Киселева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в заявлении.



Соответствующий приказ Минкульта №88 от 17 февраля подготовили на основании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания №117 от 10.02.2022.



"В соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию ", – напомнили в министерстве.



Напомним, 3 ноября Минкульт внес Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

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