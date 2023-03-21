Об этом говорится в заявлении Минкульта.

"Министерство культуры и информационной политики может предоставлять художникам, создателям, художникам, артистам, музыкантам и журналистам письма содействия пересечению границы, если они принадлежат к сфере культуры и информации и имеют целью выезда защиту и популяризацию интересов государства Украины на международной арене, с обязательным возвращением в страну", - сообщает министерство.

В нем указано, что МКИП может содействовать в выезде за границу только тем артистам и художникам, которые имеют на руках военно-учетные документы.

"Для предотвращения случаев со злоупотреблением, таких, например, как с Андреем Щегелем и режиссером Тарасом Голубковым, Минкультуры вместе с правоохранительными органами было вынуждено инициировать ужесточение требований для выезда за границу мужчин призывного возраста", - пояснили в Минкульте.

Там подчеркнули, что такие документы должны быть у каждого мужчины призывного возраста, а их отсутствие является нарушением законодательства.