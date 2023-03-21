Минкульт уведомил дополнительные требования для выезда за границу мужчин-артистов
Министерство культуры и информационной политики официально подтвердило ужесточение правил выезда за границу для мужчин-артистов
Об этом говорится в заявлении Минкульта.
"Министерство культуры и информационной политики может предоставлять художникам, создателям, художникам, артистам, музыкантам и журналистам письма содействия пересечению границы, если они принадлежат к сфере культуры и информации и имеют целью выезда защиту и популяризацию интересов государства Украины на международной арене, с обязательным возвращением в страну", - сообщает министерство.
В нем указано, что МКИП может содействовать в выезде за границу только тем артистам и художникам, которые имеют на руках военно-учетные документы.
"Для предотвращения случаев со злоупотреблением, таких, например, как с Андреем Щегелем и режиссером Тарасом Голубковым, Минкультуры вместе с правоохранительными органами было вынуждено инициировать ужесточение требований для выезда за границу мужчин призывного возраста", - пояснили в Минкульте.
Там подчеркнули, что такие документы должны быть у каждого мужчины призывного возраста, а их отсутствие является нарушением законодательства.
- Напомним, в начале марта стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины изменит правила получения артистами разрешений на временный выезд за границу и инициирует ужесточение ответственности за нарушение правил выезда.
- Это произошло после скандала с украинским стендап-комиком Щегелем, который рассказал , что скрылся из Украины во время полномасштабного вторжения, ведь получил разрешение на выезд в качестве артиста.
- 15 марта министр культуры Ткаченко анонсировал новые требования по выезду за границу артистов, художников и журналистов.
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