Минкульт согласился передать усадьбу Сикорского в собственность общины Киева
Министерство культуры и информационной политики Украины согласилось передать здание авиаконструктора Игоря Сикорского в собственность общины Киева
Об этом информирует МКИП.
В Минкульт как Центральный орган исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия направили на согласование проект, предусматривающий передачу дома Сикорского в собственность общины как памятник архитектуры национального значения. МКИП уже согласовал проект распоряжения, после чего направил соответствующую документацию в Министерство экономики Украины. В дальнейшем Минэкономики должно передать его согласно процедуре Кабинета министров Украины.
Также вчера, 13 июля, Киевский городской совет должен был обратиться к правительству, чтобы Кабмин прекратил блокировать передачу Сикорского усадьбы в собственность общины столицы.
"Дом Сикорского имеет чрезвычайную культурную и историческую ценность, но, к сожалению, имеет сложную судьбу и нуждается в немедленной реставрации. Мы призываем город оказать максимальное содействие ради его сохранения", - подчеркнули в Минкульте.
Что известно о усадьбе Сикорского
Дом Сикорского - трехэтажный дом в Киеве, расположенный по адресу Ярославов Вал, 15Б, на первом этаже которого с 1904 по 1912 годы жил авиаконструктор Игорь Сикорский. Дом сохранен, однако находится в заброшенном состоянии. Ранее вместе с гостиницей "Красная звезда" находился в собственности гостиницы "Казацкая" Минобороны Украины.
В 2000 году усадьбу передали в аренду Международному благотворительному фонду "Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского", связанному с эксрегионалом Нестором Шуфричем. Фонд был обязан произвести ремонт здания, однако так и не сделал этого. Уже в 2016 году решением Киевского апелляционного хозяйственного суда дом Сикорского вернули в собственность Минобороны.
В 2018 году здание получило статус памятника истории национального значения. За год до этого сооружение осмотрели и пришли к выводу, что оно находится в аварийном состоянии. Также там произошло несколько пожаров.
Впоследствии, 13 июля 2023 года, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал обращение в правительство Киевского городского совета о передаче усадьбы Сикорского в собственность столичного общества.
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