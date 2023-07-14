Минкульт согласился передать усадьбу Сикорского в собственность общины Киева

Об этом информирует МКИП.

В Минкульт как Центральный орган исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия направили на согласование проект, предусматривающий передачу дома Сикорского в собственность общины как памятник архитектуры национального значения. МКИП уже согласовал проект распоряжения, после чего направил соответствующую документацию в Министерство экономики Украины. В дальнейшем Минэкономики должно передать его согласно процедуре Кабинета министров Украины.

Также вчера, 13 июля, Киевский городской совет должен был обратиться к правительству, чтобы Кабмин прекратил блокировать передачу Сикорского усадьбы в собственность общины столицы.

"Дом Сикорского имеет чрезвычайную культурную и историческую ценность, но, к сожалению, имеет сложную судьбу и нуждается в немедленной реставрации. Мы призываем город оказать максимальное содействие ради его сохранения", - подчеркнули в Минкульте.

Что известно о усадьбе Сикорского

Дом Сикорского - трехэтажный дом в Киеве, расположенный по адресу Ярославов Вал, 15Б, на первом этаже которого с 1904 по 1912 годы жил авиаконструктор Игорь Сикорский. Дом сохранен, однако находится в заброшенном состоянии. Ранее вместе с гостиницей "Красная звезда" находился в собственности гостиницы "Казацкая" Минобороны Украины.

В 2000 году усадьбу передали в аренду Международному благотворительному фонду "Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского", связанному с эксрегионалом Нестором Шуфричем. Фонд был обязан произвести ремонт здания, однако так и не сделал этого. Уже в 2016 году решением Киевского апелляционного хозяйственного суда дом Сикорского вернули в собственность Минобороны.

В 2018 году здание получило статус памятника истории национального значения. За год до этого сооружение осмотрели и пришли к выводу, что оно находится в аварийном состоянии. Также там произошло несколько пожаров.

Впоследствии, 13 июля 2023 года, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал обращение в правительство Киевского городского совета о передаче усадьбы Сикорского в собственность столичного общества.