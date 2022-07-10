Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики в телеграм.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 20 тыс. стихов о войне было представлено на портал "Поэзия Свободных" украинскими и иностранными поэтами", – говорится в сообщении.

Лучшая поэзия получит отметку "Выбор редакции", сообщило минстерство. Более того – самые профессиональные стихи войдут в сборник, который будет опубликован при поддержке Минкульта.

Читатели могут проголосовать за лучшие по их мнению поэтические произведения.

В министерстве напомнили, что портал работает с марта этого года.

Напомним, Минкультуры собирает информацию о повреждениях оккупантами объектов культурного наследия.

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