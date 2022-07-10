Минкульт собрал уже более 20 тысяч стихотворений о войне. Лучшие войдут в сборник
Министерство культуры и информационной политики анонсировало сборник лучшей поэзии о войне, которая поступила на портал "Поэзия Свободных"
Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики в телеграм.
"С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 20 тыс. стихов о войне было представлено на портал "Поэзия Свободных" украинскими и иностранными поэтами", – говорится в сообщении.
Лучшая поэзия получит отметку "Выбор редакции", сообщило минстерство. Более того – самые профессиональные стихи войдут в сборник, который будет опубликован при поддержке Минкульта.
Читатели могут проголосовать за лучшие по их мнению поэтические произведения.
В министерстве напомнили, что портал работает с марта этого года.
- Напомним, Минкультуры собирает информацию о повреждениях оккупантами объектов культурного наследия.
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