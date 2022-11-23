Минкульт снизил расходы на культуру, однако втрое увеличил финансирование телемарафона
Почти 9 миллиардов гривен заложено на расходы Министерства культуры и информационной политики на 2023 год, большинство средств будет израсходовано на телемарафон
Об этом в интервью одному из украинских СМИ сказал глава Минкульта Александр Ткаченко.
"Культура во время войны работает", - сказал министр и при этом отметил, что уменьшение финансирования произошло по всем статьям бюджета МКИП.
Финансирование на предприятие Международная платформа иновещания увеличилось втрое по сравнению с 2022 годом. Из этого бюджета будет, в частности, оплачиваться финансирование единого информационного телемарафона, который, по словам Ткаченко, будет "до победы".
Статьи расходов МКИП, по словам министра, в 2023 году распределились следующим образом:
- Сохранность культурного наследия – 459 млн,
- Украинский институт национальной памяти – 54 млн,
- Украинский институт книги – 86,9 млн,
- Обеспечение деятельности музеев – 858 млн,
- Украинский культурный фонд – 206 млн,
- Национальная общественная телерадиокомпания – 1,5 млрд,
- Работа театров – 2,1 млрд,
- Государственная служба этнополитики – 14 млн,
- Агентство по искусствам – 16 млн,
- Реставрация и ремонт заведений культуры – 54 млн,
- Учебные заведения в сфере культуры – 1,1 млрд,
- Государственная платформа иновещания – 1,9 млрд.
Для сравнения, бюджет на культуру в 2022 году предусматривал 14,5 млрд. расходов.
- В мае нардеп Николай Княжицкий говорил , что единственный телемарафон не помогает победить Россию в информационной войне.
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