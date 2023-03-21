Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Предварительно 20 марта руководство национального заповедника "Киево-Печерская лавра" направило письмо монастырю УПЦ Московского патриархата с уведомлением о том, что с 21 марта доступ к Ближним и Дальним пещерам будет приостановлен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности культурных ценностей. Ведь мощи преподобных и другие святыни считаются культурными и историческими ценностями.

Молитва будет невозможна и в нескольких храмах у пещер: прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм).

Комиссия будет осуществлять проверку наличия, условий хранения и состояния сохранности культурных ценностей, которые передавались из Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (мужской монастырь) УПЦ (МП). Ее создали согласно приказу Министерства культуры и информационной политики (МКИП).

В состав Комиссии входят представители МКИП, Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины, Института археологии Национальной академии наук Украины, Национальной полиции в г. Киеве, Службы безопасности Украины.

Комиссия будет работать до 15 мая и должна провести проверку и подготовить соответствующую справку.

Уже в первый день работы комиссия установила ряд нарушений со стороны монастыря УПЦ (МП). Эти нарушения могут служить основанием для расторжения договора аренды о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью. А именно:

самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории Заповедника;

нецелевое использование объекта государственной собственности, в частности, речь идет о подвале 1914 года;

ненадлежащее содержание памятки архитектуры местного значения: книжный склад, корпус 113;

нарушение условий договора об обязательстве не передавать без разрешения заповедника (государственного учреждения) имущество третьим лицам (переданы корпуса в субаренду Митрополии УПЦ и Киевской духовной академии и семинарии; зарегистрировано 20 посторонних юридических лиц).

К началу работы комиссии и закрытию части Лавры отреагировали в УПЦ (МП). В обращении синода говорится, что они возмущены, что святыни закрыли в канун Пасхи, когда к ним активно совершается паломничество верующих. Также выразили опасение, что существует вероятность того, что представители государственного заповедника не дадут верующим УПЦ молиться в Лавре.

В Министерстве каждый раз напоминают, что УПЦ МП должна уйти из Киево-Печерской лавры до 29 марта.