Минкульт с 21 марта проводит проверку в Киево-Печерской лавре, доступ к части помещений закрыт – уже обнаружен ряд нарушений
21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия, которая определит состояние сохранности музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов
Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
Предварительно 20 марта руководство национального заповедника "Киево-Печерская лавра" направило письмо монастырю УПЦ Московского патриархата с уведомлением о том, что с 21 марта доступ к Ближним и Дальним пещерам будет приостановлен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности культурных ценностей. Ведь мощи преподобных и другие святыни считаются культурными и историческими ценностями.
Молитва будет невозможна и в нескольких храмах у пещер: прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм).
Комиссия будет осуществлять проверку наличия, условий хранения и состояния сохранности культурных ценностей, которые передавались из Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (мужской монастырь) УПЦ (МП). Ее создали согласно приказу Министерства культуры и информационной политики (МКИП).
В состав Комиссии входят представители МКИП, Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины, Института археологии Национальной академии наук Украины, Национальной полиции в г. Киеве, Службы безопасности Украины.
Комиссия будет работать до 15 мая и должна провести проверку и подготовить соответствующую справку.
Уже в первый день работы комиссия установила ряд нарушений со стороны монастыря УПЦ (МП). Эти нарушения могут служить основанием для расторжения договора аренды о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью. А именно:
- самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории Заповедника;
- нецелевое использование объекта государственной собственности, в частности, речь идет о подвале 1914 года;
- ненадлежащее содержание памятки архитектуры местного значения: книжный склад, корпус 113;
- нарушение условий договора об обязательстве не передавать без разрешения заповедника (государственного учреждения) имущество третьим лицам (переданы корпуса в субаренду Митрополии УПЦ и Киевской духовной академии и семинарии; зарегистрировано 20 посторонних юридических лиц).
К началу работы комиссии и закрытию части Лавры отреагировали в УПЦ (МП). В обращении синода говорится, что они возмущены, что святыни закрыли в канун Пасхи, когда к ним активно совершается паломничество верующих. Также выразили опасение, что существует вероятность того, что представители государственного заповедника не дадут верующим УПЦ молиться в Лавре.
В Министерстве каждый раз напоминают, что УПЦ МП должна уйти из Киево-Печерской лавры до 29 марта.
- Напомним, 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
- 20 марта члены Священного Синода УПЦ (МП) во главе с митрополитом Онуфрием пришли в ОПУ добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским. В аудиенции им отказано, встреча прошла с чиновниками ОПУ.
- Также 20 марта Тернопольский облсовет обратится к ОВА, Минкульту и СНБО по возвращению государству строений Почаевской лавры, пока находится в аренде в УПЦ (МП).
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