Минкульт разрешил ПЦУ провести рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры 7 января
Минкульт дал разрешение на проведение предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием рождественской службы в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства культуры.
Вопрос о проведении богослужения в главном соборе киевской Лавры обсуждали 5 января.
"Во время заседания членом комиссии от монастыря А. Кононец был задан вопрос и.о. генерального директора заповедника Руднику Александру относительно наличия запросов от ПЦУ и разрешения на проведение богослужений в Успенском соборе. На что Рудник ответил, что по состоянию на 11:41 05.01.2023. запросов и распоряжений о проведении богослужений ПЦУ не поступало. В то же время во второй половине дня 5 января 2023 года поступило обращение от Управления Киевской митрополии ПЦУ о проведении богослужений в Успенском соборе 7 января 2023 года", - говорится в сообщении.
По данным министерства, после рассмотрения обращения заповедник дал разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 г. в Успенском соборе и заключил соответствующее соглашение с ПЦУ.
- 5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули государству.
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