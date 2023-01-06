Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства культуры.

Вопрос о проведении богослужения в главном соборе киевской Лавры обсуждали 5 января.



"Во время заседания членом комиссии от монастыря А. Кононец был задан вопрос и.о. генерального директора заповедника Руднику Александру относительно наличия запросов от ПЦУ и разрешения на проведение богослужений в Успенском соборе. На что Рудник ответил, что по состоянию на 11:41 05.01.2023. запросов и распоряжений о проведении богослужений ПЦУ не поступало. В то же время во второй половине дня 5 января 2023 года поступило обращение от Управления Киевской митрополии ПЦУ о проведении богослужений в Успенском соборе 7 января 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным министерства, после рассмотрения обращения заповедник дал разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 г. в Успенском соборе и заключил соответствующее соглашение с ПЦУ.

5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули государству.

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