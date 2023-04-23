Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Минкульт проверяет деятельность УПЦ МП в храмах Почаева и Чернигова

Минкульт проверяет деятельность УПЦ МП в храмах Почаева и Чернигова

23 апреля, 2023 воскресенье
00:47
Общество Александр Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики создало комиссию, которая будет проверять использование объектов в храмах Почаева и Чернигова

Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил в эфире телемарафона.

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника", – рассказал министр.

По словам Ткаченко, министерство культуры находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП в Чернигове, а в Почаевской лавре работа только начинается.

Читайте также: В Житомирской области прихожанка Московского патриархата испортила памятный знак погибшим на войне детям

"Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть отношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде относительно того, почему нас не допускают в этот храм, но это процесс", – говорится в заявлении министра Александра Ткаченко.

  • Служба безопасности Украины возбудила уголовные производства по 61 священнослужителю УПЦ МП. Двух священников московского патриархата удалось обменять на украинских военнослужащих.
Культура
Украина
УПЦ МП
Читайте также:
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
22 апреля, 2023 суббота
"Он бредит": Абсолютный чемпион мира высмеял слова Ломаченко
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
21 апреля, 2023 пятница
Враг ударил по Полтавщине беспилотниками, есть разрушение инфраструктуры
Ірина Верещук
22 апреля, 2023 суббота
Трудоустроиться внутренне перемещенным лицам помогут ваучеры на переквалификацию, - Верещук
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.69
    Покупка 37.69
    Продажа 38.45
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.93
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
22 апреля
23:57
"Реал" уверенно победил "Сельту" в чемпионате Испании
23:47
OPINION
Николай Княжицкий
О наследии Григория Степанца
23:18
YouTube отключил монетизацию канала, транслировавшего матчи чемпионата России по футболу
23:03
Обновлено
Россия обстреляла Харьков ракетами С-300
22:54
В Житомирской области прихожанка Московского патриархата испортила памятный знак погибшим на войне детям
22:35
Израильтяне сражаются и умирают за Украину. В Израиле об их смерти не сообщается
21:50
Украинские морпехи уничтожили за день 14 россиян, танк и склад с боеприпасами
21:45
Последнее интервью Олега Барны: Мос**ли — звери и изверги
21:39
Президент Бразилии заявил, что не хочет "никому угодить" своими взглядами на вторжение РФ в Украину
21:38
"Жирона" Цыганкова уступила "Вальядолиду" и закончила беспроигрышную серию в Ла Лиге
21:28
Каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, прибавляет времени этой войне, - Зеленский
21:19
Запад должен прямо сейчас в 10 раз увеличить помощь Украине, - замглавы МИД Мельник
21:10
Россия обстреляла парк в Херсоне Есть раненый
21:04
Защитники Украины ликвидировали российский вертолет Ми-24 и 4 БПЛА, - Генштаб
20:45
Сын Пескова заявил, что воевал против Украины в составе ЧВК Вагнера
20:41
Шовковского назначили и.о. главного тренера "Динамо"
20:40
Эксклюзив
Пригожин – интересный персонаж как диагноз того состояния, к которому Путин привел Россию, – Дмитрий Орешкин
20:30
РФ запустила по ключевым объектам энергосистемы более 1200 ракет и БПЛА: на восстановление нужно более $1 млрд
20:28
На Херсонщине гражданский мужчина подорвался на российской взрывчатке
20:11
Финнов стали допрашивать на российской границе
20:03
OPINION
Нам посчастливилось жить среди живых богов
20:00
Эксклюзив
Имперскую болезнь россиян нужно выбивать палкой, - Фейгин
19:51
Украина и Болгария согласовали разблокировку автомобилей с продовольствием
19:47
В Крыму захватчики осудили парня на 7 лет за "финансирование добробата", - Лубинец
19:29
"Для обеспечения правопорядка": оккупанты привезли в Скадовск 300 ранее судимых
19:23
В Бахмуте пограничники отбили за сутки 4 атаки россиян
19:14
"Мы должны быть готовы, что война может быть долгой", - министр обороны Швеции о помощи Украине
19:08
Стивен Кинг предложил отдать его синюю галочку в Twitter Фонду Сергея Притулы
19:05
ФСБ следит за теми, кто на оккупированных территориях ходит в лес и не берет паспорт РФ, - Генштаб
19:02
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 22-го тура
18:52
"Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" в чемпионате Украины
18:38
34 немецких дипломата покинут Россию, - Bild
18:28
Александр Поливодский
В бою у Бахмута погиб один из лучших знатоков аграрного права Александр Поливодский
18:10
Россияне трижды обстреляли приграничье Сумщины
18:07
OPINION
Врать в Украине не стыдно...
18:02
Эксклюзив
На сегодняшний день зафиксировано 318 атак врага на медицинские учреждения с начала полномасштабного вторжения, - аналитик Руснак
18:00
Эксклюзив
Ошибка Путина – ставить на длительную войну, сейчас козырей больше у украинской стороны, – Дмитрий Орешкин
17:54
"Он бредит": Абсолютный чемпион мира высмеял слова Ломаченко
17:51
Сербия хочет реформировать армию
17:10
"Печально, что представитель КНР придерживается таких взглядов": в Эстонии вызовут посла Китая
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV