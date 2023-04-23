Минкульт проверяет деятельность УПЦ МП в храмах Почаева и Чернигова
Министерство культуры и информационной политики создало комиссию, которая будет проверять использование объектов в храмах Почаева и Чернигова
Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил в эфире телемарафона.
"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника", – рассказал министр.
По словам Ткаченко, министерство культуры находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП в Чернигове, а в Почаевской лавре работа только начинается.
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"Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть отношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде относительно того, почему нас не допускают в этот храм, но это процесс", – говорится в заявлении министра Александра Ткаченко.
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