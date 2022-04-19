Минкульт призвал украинцев на Пасху присоединяться к церковным службам в онлайн-режиме вместо того, чтобы идти в храмы

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

"Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба по этнополитике и свободе совести напоминают о важности соблюдения ограничений военного положения, в частности правил комендантского часа в вашем регионе – это важно для безопасности! Приглашаем верующих присоединиться дистанционно с молитвой на Пасхальные службы благодаря трансляциям" онлайн", - говорится в сообщении.

В субботу, 23 апреля, в 23:30 в национальном марафоне единых новостей #UAвместе и на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА начнется прямая трансляция ночного богослужения Православной Церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

24 апреля с 7:30 до 11:30 национальный марафон единых новостей #UAвместе и общественный телеканал UA:КУЛЬТУРА будет транслировать богослужение Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Минкультуры с Государственным агентством Украины по искусству запустили проект Ukraine Now and Forever и презентовали объединенный бренд украинской культуры в мире #StandWithUkraine

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