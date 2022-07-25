Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Ко Дню Государственности Украины при координации Министерства культуры и информационной политики Украины подготовлена концепция единой визуальной символики праздника. В настоящее время изготовлены информационные продукты, содержащие дизайн-макеты, экспозиционные макеты, шрифты, логотипы, паттерны, цвета и т.д.", - пишет МКИП.

Также в Министерстве отмечают, что все желающие могут пользоваться в свободном доступе материалами.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики анонсировало сборник лучшей поэзии о войне, дошедшей на портал "Поэзия Свободных".

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