Минкульт повторно внес Моргенштерна в "черный список"

Соответствующая информация опубликована на сайте МКИП.

Так, имя певца в "черном списке" фигурирует дважды: Валеев Алишер Тагирович (настоящее имя) с датой 29 апреля 2021 года, когда он был впервые включен в этот перечень, а также Моргенштерн Алишер Тагирович - с 15 сентября 2021 года.

Как известно, в апреле по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера: и Валеев, и Моргенштерн.

В ведомстве отметили, что позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы, которые подтвердили, что "в " творчества Моргенштерна " пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ".

"Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций в отношении организаторов и участников концерта с его участием", - добавили в пресс-службе.

В СБУ также отметили, что в сентябре 2021 года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных концертах этого исполнителя на территории нашего государства.

На сегодня, 15 сентября, в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, входят 205 человек.

Напомним, Служба безопасности Украины заявила , что проведение концертов российского певца Моргенштерна в нашей стране невозможно.

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