Минкульт поможет группе TVORCHI поехать в промотур "Евровидение" и выступить в Найроби
Министерство культуры и информационной политики пообещало помочь группе TVORCHI оформить надлежащие документы, чтобы она смогла поехать в промотур "Евровидения" и выступить в Найроби
Об этом в комментарии Укринформу заявила заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко.
Она подчеркнула, что в Минкульте понимают важность представления украинского голоса за границей. Именно поэтому они будут поддерживать художников в стремлении продвигать украинскую культуру, а также распространять правду о событиях в Украине вне ее.
Так Григоренко отметила, что Министерство поможет, в частности, группе TVORCHI, которая будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение". МКИП поможет с оформлением необходимых документов, чтобы музыканты могли поехать в промотур "Евровидения" и выступить в Найроби.
- 12 марта участники музыкальной группы TVORCHI, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2023", заявили, что не уверены, что смогут уехать из страны из-за новых правил пересечения границы от Министерства культуры и информационной политики Украины.
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