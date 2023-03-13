Минкульт поможет группе TVORCHI поехать в промотур "Евровидение" и выступить в Найроби

Об этом в комментарии Укринформу заявила заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко.

Она подчеркнула, что в Минкульте понимают важность представления украинского голоса за границей. Именно поэтому они будут поддерживать художников в стремлении продвигать украинскую культуру, а также распространять правду о событиях в Украине вне ее.

Так Григоренко отметила, что Министерство поможет, в частности, группе TVORCHI, которая будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение". МКИП поможет с оформлением необходимых документов, чтобы музыканты могли поехать в промотур "Евровидения" и выступить в Найроби.