Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Мы долго этого ждали, проделали огромную работу и завтра готовы поделиться новостями и всеми деталями. 13 июля в 13:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится брифинг, посвященный реализации масштабного проекта Министерства культуры и информационной политики Украины - "Тризуб Родины", имеющий целью замену герба СССР на щите монумента "Родина-мать" на герб Украины", - написал он и опубликовал видео, на котором "Родина-мать" уже с трезубцем.

Предыстория

В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-матери. Согласно результатам опроса, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .

В то же время народный депутат Владимир Вятрович высказался против замены герба СССР трезубцем, заявив, что монумент является полностью советской скульптурой и украинизировать его невозможно.

Минкульт заявил, что демонтировать монумент неправильно.

"Сносить памятку, которая является одной из визиток Украины, которая смотрит на восток, огромная сама по себе, и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажем "Родины-матери", думаю, это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал глава ведомства Ткаченко.

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