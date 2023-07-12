Минкульт показал, как будет выглядеть монумент "Родина-мать" после декоммунизации
Минкульт реализует масштабный проект, предусматривающий замену герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве на герб Украины
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
"Мы долго этого ждали, проделали огромную работу и завтра готовы поделиться новостями и всеми деталями. 13 июля в 13:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится брифинг, посвященный реализации масштабного проекта Министерства культуры и информационной политики Украины - "Тризуб Родины", имеющий целью замену герба СССР на щите монумента "Родина-мать" на герб Украины", - написал он и опубликовал видео, на котором "Родина-мать" уже с трезубцем.
Предыстория
В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-матери. Согласно результатам опроса, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .
В то же время народный депутат Владимир Вятрович высказался против замены герба СССР трезубцем, заявив, что монумент является полностью советской скульптурой и украинизировать его невозможно.
Минкульт заявил, что демонтировать монумент неправильно.
"Сносить памятку, которая является одной из визиток Украины, которая смотрит на восток, огромная сама по себе, и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажем "Родины-матери", думаю, это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал глава ведомства Ткаченко.
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