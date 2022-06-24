Минкульт планирует создать "белый список" артистов из РФ, музыку которых разрешат слушать публично

Об этом рассказал заместитель министра культуры и информационной политики по евроинтеграции Тарас Шевченко во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ .

По его словам, в "белый список" могут войти исполнители, которые поддержали Украину и осудили российскую агрессию.

"Будем смотреть, как будет работать "белый список", поскольку для некоторых российских исполнителей есть возможность сохраниться в украинском пространстве, если они попадут в него. Если они поддерживали Украину, осуждали агрессию", - сказал замминистра.

Верховная Рада поддержала законопроекты о запрете российской музыки и книг.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что "хорошие россияне" не представляют угрозы для Украины .