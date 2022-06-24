Минкульт планирует создать "белый список" артистов из РФ, музыку которых разрешат слушать публично
В Украине создадут "белый список" российских артистов, музыку которых можно будет использовать в общественных местах и медиапространстве
Об этом рассказал заместитель министра культуры и информационной политики по евроинтеграции Тарас Шевченко во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ .
По его словам, в "белый список" могут войти исполнители, которые поддержали Украину и осудили российскую агрессию.
"Будем смотреть, как будет работать "белый список", поскольку для некоторых российских исполнителей есть возможность сохраниться в украинском пространстве, если они попадут в него. Если они поддерживали Украину, осуждали агрессию", - сказал замминистра.
- Верховная Рада поддержала законопроекты о запрете российской музыки и книг.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что "хорошие россияне" не представляют угрозы для Украины .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное