Минкульт передал СНБО перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкульта.

"Во исполнение пункта 3 раздела 2 "Заключительные и переходные положения" закона Украины от 19 июня 2022 №2310-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора" Министерство культуры и информационной политики Украины передало перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности для дальнейшего его администрирования аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в сообщении.

В это изменение вносили 26 сентября 2022 года. Обновленный же список содержит 210 фамилий.

Верховная Рада в июне поддержала законопроекты о запрете российской музыки и книг.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что "хорошие россияне" не несут угрозы для Украины.

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