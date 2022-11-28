Минкульт передал СНБО перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Министерство культуры и информационной политики Украины передало Совету нацбезопасности и обороны перечень из 210 человек, представляющих угрозу национальной безопасности
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкульта.
"Во исполнение пункта 3 раздела 2 "Заключительные и переходные положения" закона Украины от 19 июня 2022 №2310-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора" Министерство культуры и информационной политики Украины передало перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности для дальнейшего его администрирования аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в сообщении.
В это изменение вносили 26 сентября 2022 года. Обновленный же список содержит 210 фамилий.
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