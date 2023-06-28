Минкульт объявляет прием заявок на членство в наблюдательном совете Украинского института книги

В соответствии с Законом Украины "О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине" наблюдательный совет является специальным надзорным органом, действующим при Украинском институте книги на постоянной основе с целью обеспечения в его деятельности баланса интересов государства, общества и субъектов деятельности в сфере культуры, соблюдения принципов законности, независимости, объективности, открытости, прозрачности, доступности общественности.

Члены назначаются сроком на пять лет, в состав избираются и назначаются авторитетные специалисты гуманитарной сферы: авторы популярных литературных произведений, литературные критики, другие деятели культуры, обладающие высокими профессиональными и моральными качествами, общественным авторитетом.

Для подачи заявки необходимо подать по электронному адресу [email protected] следующие документы:

Заявление об избрании членом наблюдательного совета;

Автобиография;

Мотивационное письмо.

Документы принимаются с 26 по 30 июня 2023г.