Минкульт объявил сбор средств на восстановление Дома культуры Ирпеня – одного из старейших в Украине
Министерство культуры и информационной политики призвало украинцев присоединиться к восстановлению ирпенского Дома культуры – одного из старейших в Украине
Об этом сообщает сайт Минкульта.
Дом культуры Ирпеня построили в 1954 году, он является первым из подобных заведений на территории Украины, построенных после Второй мировой войны.
В начале полномасштабного вторжения оккупанты обстрелами повредили фасады, интерьеры и перекрытия здания.
На восстановление необходимо около 205 млн грн. Стать патроном заведения или задонатить любую удобную сумму для восстановления музея можно на платформе, созданной Минкультом.
Стены Дома культуры в Ирпене стали важными символами клипа на песню знаменитого английского певца Эда Ширана в коллаборации с украинской группой Антитела. Также здесь выступил под открытым небом выдающийся литовский пианист Дариус Мажинтас.
- Ранее украинцам стала доступна документальная лента польского журналиста Михала Пшедлацкого "Покидая Ирпень" об эвакуации мирных жителей, жизни в городе с уничтоженной инфраструктурой и украинских военных и волонтеров.
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