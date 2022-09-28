Об этом сообщает сайт Минкульта.

Дом культуры Ирпеня построили в 1954 году, он является первым из подобных заведений на территории Украины, построенных после Второй мировой войны.

В начале полномасштабного вторжения оккупанты обстрелами повредили фасады, интерьеры и перекрытия здания.

На восстановление необходимо около 205 млн грн. Стать патроном заведения или задонатить любую удобную сумму для восстановления музея можно на платформе, созданной Минкультом.

Стены Дома культуры в Ирпене стали важными символами клипа на песню знаменитого английского певца Эда Ширана в коллаборации с украинской группой Антитела. Также здесь выступил под открытым небом выдающийся литовский пианист Дариус Мажинтас.

Ранее украинцам стала доступна документальная лента польского журналиста Михала Пшедлацкого "Покидая Ирпень" об эвакуации мирных жителей, жизни в городе с уничтоженной инфраструктурой и украинских военных и волонтеров.

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