Минкульт объявил о сборе средств на реставрацию костела Святого Николая после пожара
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил о сборе средств на восстановление костела Святого Николая, который пострадал в результате пожара
Об этом Ткаченко написал в facebook .
По его словам, со всей страны поступают предложения помочь в восстановлении поврежденного пожаром костела Святого Николая, а ряд бизнесменов уже выделили часть средств для ремонта.
"Пожар в костеле Святого Николая объединил украинцев. Со всей страны получаем сообщения и звонки с предложениями помощи костелу. Мы понимаем, что полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривен. Так же, как и восстановление органа", - написал Ткаченко.
Министр призвал участвовать в спасении жемчужины Киева всех желающих.
- Напомним, что в Киеве вечером, 3 сентября, загорелся Костел Святого Николая.
- 4 сентября стало известно, что вероятной причиной возгорания в Костеле Святого Николая в Киеве стало замыкание в электрическом органе.
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