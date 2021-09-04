Минкульт объявил о сборе средств на реставрацию костела Святого Николая после пожара

Об этом Ткаченко написал в facebook .

По его словам, со всей страны поступают предложения помочь в восстановлении поврежденного пожаром костела Святого Николая, а ряд бизнесменов уже выделили часть средств для ремонта.

"Пожар в костеле Святого Николая объединил украинцев. Со всей страны получаем сообщения и звонки с предложениями помощи костелу. Мы понимаем, что полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривен. Так же, как и восстановление органа", - написал Ткаченко.

Министр призвал участвовать в спасении жемчужины Киева всех желающих.

Напомним, что в Киеве вечером, 3 сентября, загорелся Костел Святого Николая.

4 сентября стало известно, что вероятной причиной возгорания в Костеле Святого Николая в Киеве стало замыкание в электрическом органе.

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